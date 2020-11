Nelu Tataru: Suntem intr-o faza de stabilizare a numarului de cazuri la maxim la 9.000 - 10.000

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi, 19 noiembrie, ca in acest moment s-a reusit stabilizarea numarului de cazuri in marja de 9.000 - 10.000, explicand totusi ca, in ceea ce priveste situatia de la ATI, acum incep sa ajunga pacinetii de saptamana trecuta. Ministrul a precizat ca in acest moment 412 pacienti din cei 1131 de pacienti internati la ATI sunt intubati.