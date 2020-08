Nelu Tataru: Suntem intr-un context de transmitere comunitara accentuata. Orice transmitere aerogena se poate intampla in orice moment in care exista aglomerare urbana

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca Romania se afla intr-un context pandemic cu raspandire comunitara accentuata, el aratand ca, daca regulile sanitare nu vor fi respectate, sectiile de terapie intensiva se vor aglomera si ceea ce s-a petrecut in Italia si Spania, in lunile martie si aprilie, se poate intampla si in tara noastra.