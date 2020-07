Nelu Tataru știe de ce medicii nu se protejeaza, iar tinerii petrec fara a respecta legile: 'Cand vine din partea unei forte politice, totul devine foarte greu'

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că, atâta timp cât autorităţile au fost lăsate să ia măsurile pe care le-au considerat de cuviinţă, evoluţia pandemiei a fost favorabilă. Tătaru afirmă că ”suntem într-un moment destul de dificil, vom avea două săptămâni destul de grele”, pe care, însă, cu sprijinul populaţiei şi al agenţilor economici, crede că le putem gestiona.

”Orice poate veni în sprijinul asistenţei medicale, orice poate veni în sprijinul sănătăţii românilor, orice poate veni în sprijinul împotriva luptei împotriva SARS-COV-2 este binevenit, dar haideţi să nu încălecăm politic un moment de suferinţă al poporului român”, a afirmat, duminică, la Leţcani, în judeţul Iaşi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

Citește și: Tudorel Toader, atac fără precedent la Olguța Vasilescu! Cum s-ar fi opus fosta șefă a Muncii transpunerii Directivei privind spălarea banilor

”Când am putut decide şi am putut trata aşa cum consideram noi, am avut o evoluţie favorabilă. Când a intervenit acea măsură de relaxare, dar nu acela a fost pericolul, ci acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta...Când vine din partea unei forţe politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie, totul devine foarte greu”, a adăugat Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că suntem într-un moment dificil.

Citește și: Marcel Vela face schimbări majore! Ordin privind preschimbarea permiselor eliberate de alte state

”Suntem într-un moment destul de dificil, vom acea două săptămâni destul de grele pe care, în contextul în care apare şi legea marţi, o să le putem gestiona, dar trebuie o colaborare, atât din partea agenţilor economici cărora le-am facilitat redeschiderea unor afaceri în contextul relaxărilor, cât şi populaţiei civile care ar trebui să respecte normele de aplicare a acestor relaxări”, a mai afirmat ministrul.

La ultima comunicare a Grupului de Comunicare Strategică au fost raportate 889 de cazuri de infectare cu coronavirus, numărul fiind în creştere constantă.

Citește și: Nelu Tătaru pune cruce informațiilor alarmante: Se va întâmpla în două săptămâni .