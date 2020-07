Nelu Tataru: Urmeaza sa primim 600 de flacoane de Remdesivir. La nivelul Statelor Unite, presedintele Trump a impus oarecum ca toata productia sa ramana in SUA

Nelu Tataru a afirmat, intrebat la Iasi, vineri, 24 iulie, despre stocurile de Remdesivir, primul medicament autorizat la nivelul UE pentru tratamentul impotriva COVID-19, ca au venit 604 de flacoane in Romania, in doua serii si urmeaza sa primim alte 600 de flacoane. Ministrul Sanatatii a precizat ca la nivelul Statelor Unite, presedintele Donald Trump a impus ca toata productia sa ramana in SUA.