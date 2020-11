Nelu Tataru vorbește despre respectarea regulilor - cand am putea vedea o scadere a numarului de cazuri COVID-19

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat, vineri, că respectarea unor reguli ar însemna ca în următoarele trei săptămâni să se înregistreze o scădere a numărului de cazuri, menţionând că transmiterea noului coronavirus se face foarte mult prin mobilitate.

Nelu Tătaru a făcut, vineri, o vizită la Sfântu Gheorghe, pentru a reevalua situaţia creată de pandemie împreună cu autorităţile locale.

"Astăzi, o reevaluare împreună cu autorităţile judeţene şi locale, precum şi managerii de spitale a situaţiei pandemice în judeţul Covasna, reevaluarea investiţiilor pe care le-am văzut la sfârşitul lunii august, acest triaj care în acest moment funcţionează, precum şi investiţia la Secţia de boli interne, reevaluarea unui management integrat în care de comun acord am stabilit ca şi celelalte spitale prin tipul lor de suport Covid să preia cazurile uşoare şi medii, rămânând ca Spitalul Judeţean să acorde asistenţă medicală pentru cazurile severe şi în special Terapie Intensivă, iar aici să putem desfăşura şi activitate non-Covid. Am reiterat şi am discutat implicarea autorităţilor locale şi managerilor de spitale, atât în conduita de spital, cât şi de prespital, repetând de nenumărate ori că această pandemie se tranşează în prespital”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că judeţul Covasna este unul în care se înregistrează o creştere relativă mică a numărului cazurilor de Covid-19.

"Covasna este un judeţ în care avem o creştere relativ mică a numărului de cazuri, la cele peste trei mii de cazuri de la începutul pandemiei, ieri am avut 100 de cazuri noi. Contextul rămâne acelaşi, respectarea unor reguli şi a unor reglementări tocmai în virtutea în care să avem un număr mic de cazuri, transmiterea în acest moment se face foarte mult prin mobilitate”, a transmis Nelu Tătaru.

El a menţionat că internările la Terapie Intensivă reprezintă cazurile din ultimele două săptămâni care au o evoluţie nefavorabilă.