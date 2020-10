Nemulțumiți de Guvern, sindicaliștii din sanatate anunța greva

Federaţia SANITAS din România va declanşa greva japoneză în toate unităţile sanitare din ţară începând cu data de miercuri, 7 octombrie, în cazul în care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei întâlniri de urgenţă cu participarea şefului Guvernului, pentru identificarea unor soluţii la revendicările organizaţiei sindicale, se menţionează într-un comunicat remis vineri de Federaţia […] The post Nemulțumiți de Guvern, sindicaliștii din sănătate anunță greva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.