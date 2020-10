Nemultumiri in USR PLUS dupa ce Vlad Teohari a fost eliminat de pe listele pentru diaspora, de Comisia de Arbitraj, pe motive de moralitate

Vlad Teohari a fost ales pe listele USR PLUS ale candidatilor la Camera Deputatilor, pe locurile care revin diasporei, in cadrul alegerilor interne ale partidului, clasandu-se pe primul loc, potrivit votului. Pe locul doi s-a clasat Iulian Lorincz, membru USR, iar pe locul trei Simina Tulbure, membru PLUS.