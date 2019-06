Nemultumirile existente in PNL continua: ''Ludovic este un retrograd. Se pare ca el este principala noastra problema''

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La doar o saptamana de cand Partidul National Liberal (PNL) a castigat alegerile europarlamentare, partidul a inceput deja o adevarata urzeala a tronurilor. Ludovic Orban este contestat in interior, mai ales pentru evenimentele de saptamana trecuta, in vreme ce liderul PNL incearca sa-si anihileze si el principalii adversari. Ludovic Orban condamna PNL la un salt mortal Potrivit unor surse din PNL, nemultumirile existente in ultimele luni in partid nu au fost potolite de rezultatul alegerile europarlamentare. A fost nevoie sa devina clar ca PNL nu poate prelua rapid puterea pentru ca adversarii lui Orban sa prinda forte noi. Liderul liberalilor este acuzat ca nu poate purta negocieri cu ceilalti lideri ...