NENOROCIRE in București, din cauza vijeliei: Un pom a cazut peste o mașina, doi pietoni au fost raniți - VIDEO

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni seară, o atenționare cod portocaliu de furtuni pentru București, valabilă până la ora 20:30.

Meteorologii avertizează că averse torențiale ce vor cumula 20 - 30 l/mp, grindină, vijelie și frecvente descărcări electrice.

ISU București - Ilfov anunță că pe Str Mircea Vulcănescu un copac a căzut pe un automobil, iar doi pietoni au fost răniți. Ambii sunt conștienți și vor fi transportați la spital. Conform ISU, pe Str Postalionului cad elemente de construiți de pe un bloc

”Pana in acest moment am intervenit pentru degajarea a șase copaci căzuți (3 pe auto și 3 pe strada), in București, un stâlp căzut pe un auto in Jilava, Ilfov, și o intervenție pentru degajare elemente de construcție de pe un bloc”, precizează salvatorii.

