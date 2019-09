NENOROCIRE la un concert rap ținut pe furtuna, in aer liber, in Germania: Zeci de victime, intre cei 18.000 de participanți - VIDEO

Douăzeci şi opt de persoane au fost rănite, sâmbătă seară, după ce un perete cu ecrane LED s-a prăbuşit la un concert rap în aer liber din vestul Germaniei, în timpul unei furtuni, a anunţat poliţia, citată de DPA.

Două persoane au fost grav rănite în urma acestui incident, produs în timpul concertului susţinut de rapperii Marteria şi Casper, la Essen, spectacol la care asistau circa 18.000 de persoane, informează news.ro.

Citește și: Victor Ponta reacționează după teoria lansată de Ion Cristoiu: Nu trădează nimeni

Serviciul meteorologic german avertizase că va fi o furtună în jurul orei locale 19.30. "A fost o furtună scurtă, dar puternică", a declarat un reprezentant al serviciului.

150 de persoane prezente la concert au avut nevoie de îngrijiri medicale, majoritatea suferind atacuri de panică.

Citește și: S-a aflat! Cât este de bogată Simona, soția lui Alexandru Cumpănașu

Deşi iniţial rapperii şi-au continuat prestaţia, ei au fost nevoiţi să se oprească din cauza ploii.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi