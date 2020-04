Neozeelandezii pot merge din nou la pescuit, vanatoare si surf

Locuitorii din Noua Zeelandă vor putea merge din nou, de săptămâna aceasta, la pescuit, vânătoare, surf şi drumeţii în natură, după peste o lună de interzicere a acestor activităţi în contextul măsurilor antipandemie, care par să-şi fi făcut efectul şi vor începe să fie ridicate treptat, relatează luni agenţia Reuters potrivit Agerpres.

De asemenea, circa 400.000 de neozeelandezi vor putea reveni la lucru, dar magazinele şi restaurantele mai rămân închise şi se menţin o serie de măsuri de distanţare socială.Cei 5 milioane de locuitori ai Noii Zeelande au fost supuşi unora din cele mai drastice restricţii din lume în răspuns la pandemie, scrie Reuters, premierul Jacinda Ardern ordonând la 26 martie închiderea birourilor, şcolilor, barurilor şi restaurantelor, inclusiv a serviciilor de livrare.Mai mult, au fost închise plajele şi locurile de joacă, ceea ce i-a forţat practic pe oameni să rămână în case şi să nu poată face decât scurte deplasări prin cartier.Numeroase afaceri şi instituţii, inclusiv parlamentul şi tribunalele, au început din weekend pregătirile pentru reluarea activităţii, cu menţinerea distanţării sociale.Restaurantele au anunţat planuri de livrare cu plata contactless, magazinele şi-au prezentat online cele mai noi colecţii pentru livrarea la domiciliu, iar clădirile de birouri au publicat noi reguli de distanţare socială în lifturi şi zone publice.Jacinda Ardern a subliniat însă că adunările publice rămân interzise şi le-a cerut oamenilor să rămână în "bula" lor.Pescarii nerăbdători vor putea da din nou la undiţă, dar numai de pe chei, ieşitul cu barca, yachtingul şi alte sporturi sau antrenamente considerate de echipă fiind în continuare interzise. Vânătoarea va putea fi practicată doar pe terenuri private, cu restricţii speciale."Trebuie să ne asigurăm că nu permitem virusului să ne atace din nou şi să provoace un nou val de cazuri şi decese", a spus premierul luni la o conferinţă de presă. "Pentru a reuşi, trebuie să depistăm şi ultimele câteva cazuri de virus".Noua Zeelandă a raportat 1122 cazuri de COVID-19, inclusiv 19 decese, şi o rată de noi infectări de sub 1% pe zi, în ultimele două săptămâni.Ben Kennings, directorul companiei Surfing New Zeeland, a remarcat că neozeelandezii abia aşteaptă să se întoarcă la valuri, într-o ţară unde în medie 60.000 de oameni ies să facă surf săptămânal. "Este un sport individual, care poate fi practicat cu distanţare socială", a explicat Kennings.Încrederea în guvernele din Australia şi Noua Zeelandă a crescut de la începutul pandemiei, conform sondajelor de opinie, liderii celor două ţări, opuşi ideologic, fiind în general aprobaţi pentru modul în care au gestionat criza.În Australia, unde similar rata de cazuri noi a scăzut sub 1%, două state cu un număr mai mic de cazuri relaxează restricţiile săptămâna aceasta: Australia de vest va permite de luni adunări de până la 10 persoane în exterior şi interior, iar în Queensland peste câteva zile oamenii vor putea ieşi la picnic, cumpărături şi deplasări pe o distanţă de până la 50 kilometri de casă. În alte state din federaţia australiană în care numărul de îmbolnăviri de COVID-19 a fost mai mare restricţiile se menţin. În Australia bilanţul oficial al pandemiei este conform ultimului bilanţ al Reuters de 6700 de cazuri şi 83 de decese.În Noua Zeelandă, premierul Ardern - care în ultimul timp s-a confruntat cu critici în sensul că s-ar fi putut ajunge probabil la rezultate similare în combaterea epidemiei şi cu măsuri mai puţin restrictive, ca în Australia - se află acum în faţa provocării de a relansa economia dependentă de comerţ şi turism, având în perspectivă şi alegerile legislative din septembrie. Ministerul de finanţe neozeelandez prevede scăderea PIB cu până la o treime şi o rată a şomajului de 13%.Jacinda Ardern a subliniat că paşii de relaxare a restricţiilor de săptămâna aceasta vizează în primul rând redeschiderea economiei şi nu reluarea vieţii sociale obişnuite a neozeelandezilor. "Nu poate fi o întoarcere la viaţa de dinainte de COVID-19. Va veni şi ziua aceea, dar încă nu a venit", a spus ea.