Nepasarea personalului medical a produs o tragedie intr-un spital. O tanara si-a pus capat zilelor in timp ce asistentele se jucau pe telefoane

O tanara s a sinucis in timp ce asistentele se jucau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua asistente din Anglia sunt acuzate ca se jucau pe telefoane in loc sa aiba grija de tanara care s-a sinucis intr-un spital de boli psihice. Autoritatile spun ca in timp ce tanara isi lua viata, asistentele se jucau pe telefoane si isi planificau vacantele, desi aveau obligatia sa verifice pacientii in mod periodic. Fata in varsta de 22 de ani a fost gasita moarta, desi se stia ca a mai incercat sa se sinucida si in trecut. O femeie a ajuns la spital dupa ce culoarea pielii a inceput sa se schimbe. Sangele ii devenise albastru Dupa putin timp de la nefericitul eveniment, asistentele au fost surprinse incercand sa falsifice niste rapoarte medicale. ...