Nepoata comisarului european Adina Valean: PNL Brașov promoveaza oameni fără performanțe deosebite, fără experiență corespunzătoare și studii notabile

Este scandal în PNL Brașov după prezentarea listelor cu candidați pentru alegerile parlamentare. Nepoata comisarului european Adina Vălean, Mirela Petcu, acuză conducerea filialei PNL Brașov că a desemnat candidații la parlamentare fără să țină cont de criteriile de performanță sau de experiența profesională. Mirela Petcu reclamă faptul că desemnarea candidaților nu a fost făcută transparent și că deciziile au venit sub forma unor dictate impuse de primarul brașovului, George Scripcaru, care deși nu este membru de partid conduce din umbră formațiunea.

„Doresc să aduc la cunoștința opiniei publice că în PNL Brașov nu se procedează corect și democratic, promovându-se oameni fără performanțe deosebite, fără experiență corespunzătoare și studii notabile.

Mă numesc Mirela PETCU, 41 de ani - Brașov, și sunt simpatizantă a principiilor liberale și a PNL încă din studenție, iar din 2010, când am acumulat experiență profesională, membru activ în cadrul PNL Brașov. Actualmente, sunt membru al Biroului Politic Municipal, PNL Brașov.

Citește și: Lista COMPLETĂ a candidaților PNL la alegerile parlamentare: surprize din partea liberalilor/DOCUMENT

Pe scurt câteva lucruri despre mine, am absolvit studiile liceale și universitare ca șef de promoție, la Colegiul Național “Dr. Ioan Meșotă”, Brașov și respectiv la Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca, la Facultatea de Studii Europene, secția Managementul Instituțiilor Europene. La finalizarea studiilor universitare, am obținut bursa Robert Schuman și am urmat un master în relații internaționale și studii europene avansate, la Institutul European de Înalte Studii Internaționale din Franța, în colaborare cu universități din Germania și Italia. Apoi, am absolvit programul de Master of Business Administration la A.S.E. București, în colaborare cu Conservatorul Național de Arte și Meserii de la Paris. Experiența mea profesională provine din mediul privat, în companii multinaționale.

Cu ocazia alegerilor parlamentare, mi-am depus cererea de intenție pentru a candida pentru Brașov, cu numărul de înregistrare 293/08.10.2020. În acest context, nu am fost chemată la interviu să-mi susțin pledoaria, prin care să mă prezint și să exprim ce proiecte voi susține în Parlamentul României, deși se anunțase în ședință de Birou Politic că va exista o comisie.

Procesul de selecție nu a fost transparent, inclusiv lista celor care si-au exprimat intenția de a candida nu a fost făcută cunoscută, deși i-am solicitat președintelui Adrian Veștea să aibă loc interviurile.

Menționez că totul se face “subteran”, sub influența lui George Scripcaru, care nu deține nicio funcție în Partidul Național Liberal, pentru că are dosare penale. Participă la ședințele de partid, fără ca să fie membru PNL, încercând să pună oameni pe liste de candidați sau pe diverse funcții în instituții publice, inclusiv persoane care nu au activat niciodată în partid. George Scripcaru, prezentat în presă ca un corupt cu mari probleme, nu a mai fost ales la Primăria Brașov de electorat.

George Scripcaru este cel care a promovat-o pe Mara Mareș și la alegerile parlamentare din 2016, fără ca aceasta să aibă o experiență profesională, ci direct de pe băncile școlii. Și atunci electoratul brașovean a sancționat PNL, organizația obținând rezultate proaste la parlamentare, în comparație cu PSD care a obținut un număr mai mare de reprezentanți la Parlament pentru Brașov, oraș care este un fief liberal.

Candidații actuali pentru Camera Deputaților, Ciprian Sterpu - Săcele și Ionuț Banciu - Zărnești au pierdut alegerile locale, pentru funcțiile de primar în localitățile lor, iar Mihail Veștea, numărul 1 pe listă la Senat, a fost primar la Predeal, fără performanțe notabile, potrivit articolelor din presă.

Totodată, evidențiez că majoritatea membrilor din vechiul PNL a plecat din partid, pentru că nu a mai suportat ca George Scripcaru și prin interpușii săi să conducă totul.

Eu, ca liberală, în permanență, militez pentru libertate de exprimare, pentru transparență în procesul de luare a deciziilor, pentru democrație, pentru triumful valorilor, a meritocrației și pentru promovarea oamenilor cu performanțe, în folosul comunității.

Fac un apel la vechii liberali să revină în partid, să aibă curajul să se exprime, reforma în PNL trebuie făcută în interior, „prin noi înșine””, se arată în comunicatul Mirelei Petcu.