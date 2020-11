Nepoata unei victime din tragedia de la ATI Neamt face declarații cutremuratoare

Nepoata unuia dintre pacienții arşi de vii în incendiu a făcut declaraţii cutremurătoare la România Tv. Aceasta susţine că bunicul ei era conştient în momentul în care a luat foc secţia ATI. Nepoata unuia dintre pacienții morți în incendiu și-a dat examenul de rezidențiat și a ales să lucreze într-o secție de Terapie Intensivă. Diana […] The post Nepoata unei victime din tragedia de la ATI Neamţ face declarații cutremurătoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.