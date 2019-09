Nepotii lui Gheorghe Dinca, UMILITI la scoala: Zi, ba, ca bunicul tau e monstrul din Caracal. Sange de criminal

Dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nepotii lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in cazul ororilor de la Caracal, au refuzat sa mai aiba contact cu colegii dupa ce acestia i-ar fi agresat verbal si amenintat cu bataia. Copiii sunt afectati pentru ca li se spune ca au „sange de criminal“ si ca inclusiv parintii lor sunt suspectati de trafic de persoane. Presupusul criminal din Caracal are patru copii si cinci nepoti. FBI se implica in dosarul Caracal la cererea procurorilor DIICOT Unul dintre copii ar fi fost umilit de catre colegi chiar in prezenta unui dascal. “Cand a strigat profesoara catalogul, copilul nu a raspuns. Ii era rusine sa se ridice. Atunci, colegii au inceput sa-l batjocoreasca. Zi, ba, ca bunicu ...