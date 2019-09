Nepotul Regelui Ferdinand are probleme cu legea: A fost trimis in judecata pentru distrugerea conacului din Poieni

Fiul Principesei Ileana a României şi al arhiducelui de Habsburg este trimis în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi într-un dosar de distrugere. Potrivit anchetatorilor, Dominic Lothringen de Habsburg nu a avut grijă de conacul din Poieni, care i-a fost retrocedat, anunță MEDIAFAX.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi l-au trimis în judecată pe nepotul Regelui Ferdinand, Dominic Lothringen de Habsburg, într-un dosar de distrugere. Acesta este acuzat că a lăsat în paragină conacul din Poieni din judeţul Iaşi, care i-a fost retrocedat în urmă cu 12 ani.

„Prin rechizitoriul din 27 august 2019, dispus în dosarul 3087/2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Habsburg Lothringen Dominic pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prevăzută de articolul 253 alin. 1 şi 3 din Codul Penal. Se reţine că în perioada 2008 - 2017, în calitate de proprietar al monumentului istoric Ansamblul Spitalului, denumit Conacul Poieni din comuna Poieni, comuna Schitu Duca, judeţul Iaşi, înscris în lista monumentelor istorice din anul 2004, inculpatul nu a luat măsurile necesare pentru conservare şi întreţinerea acestui imobil, ceea ce a dus la aducerea imobilului în stare de neîntrebuinţare, de degradare, şi ulterior la distrugere. Dosarul a fost înaintat instanţei de judecată fiind înregistrat la Judecătoria Iaşi, urmând a se dispune în consecinţă", a declarat Monica Palaghia, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Practic, nepotul Regelui Ferdinand a lăsat clădirea de patrimoniu să se dărâme şi, pentru că nu era păzită, s-a furat aproape tot ce se putea lua.

„Urmărirea penală s-a efectuat cu respectarea tuturor drepturilor procesuale, persoanele puse sub acuzare au fost audiate, inclusiv prin cerere de asistenţă judiciară internaţională, au fost reprezentaţi în cauză, li s-a adus la cunoştinţă drepturile procesuale şi conţinutul învinuirii, consemnându-se poziţia procesuală a fiecăruia", a precizat Monica Palaghia.

Deocamdată, procesul de pe rolul Judecătoriei Iaşi se află în camera preliminară.

Reprezentanţii Direcţiei Judeţene de Cultură Iași susţin că au sesizat situaţia conacului din Poieni în urmă cu mai bine de zece ani.

„În 2009 nici nu ne-am gândit ce soartă va avea acest monument istoric şi în momentul când am mers cu poliţia, după ce am înaintat hârtiile către Inspectoratul de poliţie, am mers cu ei la faţa locului, să facem constatări, fotografii, ne-am dat seama că distrugerile erau mult mai mari și continuau", a spus Virgil Băbâi, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Iaşi.

Potrivit acestuia, toate documentele din arhiva Direcţiei de Cultură au fost trimise către anchetatori. Mai mult, în 2009, proprietarii clădrii au încercat să vândă imobilul şi atunci le-au fost reamintite obligaţiile pe care le au.

„Prin anul 2009, proprietarii conacului de la Poieni, printr-un avocat, au obţinut din partea noastră dreptul de preempţiune, pentru a vinde conacul şi, în acelaşi timp, au semnat obligaţiile de folosinţă pentru conacul de la Poieni. În anul 2008, noi trimisesem către primăria Schitu Duca o hârtie prin care le arătam autoritaţilor locale, atât poliţiei, cât şi primăriei, care sunt obligaţiile faţă de monumentele istorice din zonă, fie că sunt ale statului, fie ca sunt private. Sunt nişte obligaţii care sunt stipulate în legea 402", a mai spus Băbâi.

În primă fază, procurorii au decis neînceperea urmăririi penale faţă de proprietari, însă a fost cerută redeschiderea cauzei.

„Cu timpul, după ce am înaintat, s-au făcut analize, a ajuns la parchet dosarul şi prima decizie a parchetului a fost ca noi, adică Direcţia, să dăm o amendă şi pentru proprietari a dat neurmărire penală. Nemulţumiţi de această decizie, noi am făcut recurs la prim procuror, care a admis recursul nostru şi a deschis un nou dosar penal, să se analizeze din nou faptele şi să se ia măsurile legale", a declarat Virgil Băbâi.

În lista clădirilor de patrimoniu din Iaşi, conacul din Poieni apare ca „Ansamblul Spitalului” şi este monument de categoria B. În total, erau patru clădiri, care din 1947 şi până când au fost retrocedate moştenitorilor Principesei Ileana, în 2007, au fost în administrarea statului, acolo fiind o secţie exterioară a Spitalului de Copii din Iaşi.

„Nu numai că a fost distrus monumentul, dar s-au tăiat şi copacii, şi florile, şi toată vegetaţia, adică a fost, după părerea mea, ca o furtună, au devorat acest monument şi împrejmuirile lui", a mai declarat Virgil Băbâi,

Din cele patru clădiri ale proprietății nu a mai rămas nimic, iar în locul acestora acum este un teren plin de buruieni.