Neptun, gazda Festivalului Tineretii si Festivalului International de Teatru si Umor Jean Constantin

Din acest an, Neptun va fi totodată și gazda primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru și Umor ”Jean Constantin”, un festival-concurs care va pune în valoare arta umorului, o artă în care românii excelează. Copiii, tinerii sau trupele care au talent pentru această artă sunt invitați să se manifeste în toată diversitatea de forme de interpretare, de la recitare sau monolog, la stand-up comedy, pantomimă, teatru, teatru de păpuși sau muzical. Acest festival-concurs este dedicat talentatului și îndrăgitului actor de teatru și comedie de origine greacă, care a activat multă vreme la Teatrului Fantazio din Constanța, la secția Estradă, unde a îmbinat multe din talentele cu care ne-a încântat ani de zile, maestrului care a interpretat roluri celebre în peste 63 de filme, actor de comedie înnăscut, care și-a închinat viața spre a aduce bucurie colegilor și oamenilor cu care interacționa prin replicile sale nonconformiste și poantele pe care le făcea în cel mai spontan mod. Mare iubitor de copii și talentat mânuitor de păpuși, Jean Constantin a înființat la Constanța și Teatrul de păpuși de care s-au bucurat multe generații de copii și părinți. Omul Jean Constantin era extrem de modest, nu-i plăcea publicitatea sau să fie elogiat.

Luni 1 iulie 2019 se dă startul competiției de muzică ușoară în Festivalului Tinereții.Cea de a XV-a ediție a Festivalului, care se va desfășura și în acest an tot la Neptun își va deschide porțile între 1 și 7 iulie pentru a pune în lumină talentul și măiestria copiilor și tinerilor interpreți și ansamblurilor de muzică populară și ușoară din toată țara.Organizatorii și-au propus ca evenimentele din anul acesta să fie mai variate și cu o paletă mai cuprinzătoare de domenii artistice, în afara muzicii populare și ușoare. În dorința de a oferi cât mai multor talente tinere, încă nedescoperite și/sau insuficient modelate și promovate posibilitatea de a-și găsi drumul cel mai bun în dezvoltare și afirmare, din acest an se deschid mai larg porțile festivalului-concurs de la malul Mării Negre - Festivalul Tinereții, devenit tradițional după cele 14 ediții anterioare.Festivalul care va purta, sperăm mulți ani, numele marelui actor de comedie este modul organizatorilor de a-i aduce acestuia un omagiu pentru întreaga sa carieră, oferind totodată tinerei generații oportunitatea de a înțelege că arta nu are bariere și că simțul umorului este o stare perenă caracteristică poporului român.Prima ediție a festivalului-concurs de talente teatrale sub denumirea Jean Constantin este lansată pentru a marca atât spiritul umoristic specific romanesc cât și pentru a crea atmosfera de destindere și relaxare necesară tuturor celor veniți în vacanță pe malul Marii Negre. Aceasta nouă direcţie de manifestare artisitică ce îmbracă haina Festivalului-concurs de teatru și umor Jean Cosntantin răspunde și solicitărilor multora dintre participanții la edițiile anterioare ale FestivaluluiTinereții.Este o realitate constatată de-a lungul întregii noastre activități în domeniul culturii și educației (și unul din motivele creării organizațiilor partenere la acest festival), că mulți copii și tineri sunt dotați cu talente multiple, pe care este dificil să le descoperi și să le modelezi în contextul educației actuale din România. Organizatorii festivalului și-au propus nu numai să ofere un spațiu de manifestare pentru aceste talente ci și să faciliteze descoperirea și îndrumarea lor la timpul potrivit, prin intermediul specialiștilor care sunt atrași pentru a face parte din comisia de pre-selecție și/ sau din juriul festivalului. În acest mod se poate realiza în fiecare an o evaluare, orientare și modelare a celor mai talentați participanți.Creativitatea și diferitele manifestări artistice, intermediate de tehnologia modernă sunt din ce în ce mai prezente și apreciate de contemporani, nu numai în vacanțe sau în timpul liber, dar și în viata activă. Complexitatea acestor manifestări prezente în culturile contemporane, pot fi integrate benefic în modelarea copiilor și tinerilor doar printr-o îndrumare a talentelor, alături de mentori care să-i sprijine pe tineri și familiile lor pentru a le susține dezvoltarea, pentru a găsi la timpul potrivit cea mai bună direcție de manifestare a talentelor și/ sau punere a lor în practică și pentru alegerea unei căi de evoluție în societatea viitorului.Juriul pentru muzică uşoară şi folclor este format din soprana Anca Pârlog - președinte juriu secțiunea folclor, Liliana Cornilă - președinte juriu secțiunea muzică ușoară, prof. Traian Broască, compozitorul Marcel Iorga, prof. Dragoş Gheorghiu.Juriu Festivalului de teatru este alcatuit din Sabina Zorca - preşedinte, Liliana Cornilă, Cătălin Mardale.1 iulie: ora 20:00 deschidere festival, spectacol de deschidere recital.2 iulie: ora 19.00 – concurs pe secțiuni și recital3 iulie: ora 19.00 – concurs pe secțiuni și recital4 iulie: ora 18.30 – Teatru, Muzica usoara si folclor – concurs pe secțiuni și recital5 iulie: ora 18.30 – Teatru, Muzica usoara si folclor – concurs pe secțiuni și recital6 iulie: ora 19.00, la scenă – Teatru, concurs pe secțiuni și recital7 iulie: ora 19.00, la scenă – Gala Laureaţilor muzică uşoară, premiere și recitaluriEvenimentul este organizat de Asociația Culturală Daria’S și Manifest Events, L'Association Internationale des Entreprises Créatives Belgique.Detalii la directorul artistic al festivalului: Valentina TrandafirDirector festival: Viorel Stoica 0761228781office@festivalultineretii.ro