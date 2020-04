NERABDARE Liga engleza spune ca sunt necesare 56 de zile pentru incheierea sezonului

Preşedintele Ligii Engleze de Fotbal (EFL), Rick Parry, a declarat joi că ar fi nevoie de 56 de zile pentru a se finaliza sezonul competiţional 2019-2020 şi că intenţionează să încheie campionatele cu meciurile din play-off în cele trei divizii pe care le coordonează, scrie Reuters, citată de Agerpres.

EFL nu are competenţă asupra Premier League, dar gestionează următoarele trei ligi valorice - Championship, League One şi League Two.

Parry a menţionat că toate partidele se pot desfăşura în absenţa spectatorilor.

Citește și: Un tratament anti-COVID-19 a avut succes la șase pacienți în stare gravă din Israel

''De la momentul în care se va anunţa că meciurile pot fi reluate, noi estimăm că am avea nevoie de 56 de zile pentru a încheia competiţiile interne pe care le patronăm. Credem că partidele se vor putea desfăşura în lunile de vară chiar dacă va fi nevoie de o extindere a sezonului'', a mai spus Parry.

Toate competiţiile fotbalistice din Anglia, inclusiv Premier League, sunt suspendate până pe data de 30 aprilie cel puţin din cauza pandemiei de coronavirus.