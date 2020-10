Nereguli descoperite de corpul de control al premierului la Secretariatul de stat pentru revolutionari. Raportul a fost trimis la Parchet

Corpul de control al prim-ministrului a constatat o serie de "deficiente si incalcari ale legii" in activitatea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 (SSRML) in urma unei actiuni de verificare care a cuprins perioada 1 ianuarie 2017 - prezent.