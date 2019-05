Nervi URIAȘI in PNL - Se cere demisia Guvernului Dancila

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi susține duminică pe Facebook că este obligatorie demisia Guvernului Dăncilă „pentru modul penal în care a fost organizat votul în Diaspora”.

„E obligatorie demisia Guvernului Dancila pentru modul penal in care a fost organizat votul in Diaspora. PSD-ALDE nu mai pot exercita guvernarea dupa aceasta catastrofa. Oricum vor fi striviti de o motiune de cenzura - mai bine ne scutesc de imaginea unor partide in descompunere si de inca niste zile in care o tara intreaga trebuie sa mai suporte tampeniile spuse de Dancila. Demisia!”, scrie Raețchi.