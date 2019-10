Nesimtire maxima! Cum a aparut imbracata aceasta tanara ieri, in Bucuresti. Este decupata in… dos

Screenshot 2019 10 12 Nesim ire maxim Cum a ap rut mbr cat aceast t n r ieri n Bucure ti Este decupat n dos

Vulgaritate maxima! E drept ca moda cere sacrificii, asa cum se spune de foarte multe ori, iar tinerele – din dorinta de a arata cat mai bine si de a reusit sa intoarca privirile – apeleaza la toate ”trucurile” posibile. In unele cazuri, insa, aceasta dorinta poate avea un cu totul alt efect.

O tanara din Bucuresti, iesita la plimbare cu prietenul, a fost fotografiata intr-o ”tinuta” care a starnit valva si a obtinut comentarii acide. Internautii nu au ”gustat” ideea tinerei, iar vestimentatia sa a fost criticata indelung. Fotografia a fost postata, in mediul online, pe pagina de socializare a grupului ”Esti din Rahova daca…”, iar concluziile nu au fost favorabile nonconformistei tinere.

Imbracata in pantaloni rosii, decupati chiar in zona… posteriorului, tanara pare lipsita de complexe, chiar daca lenjeria intima este… la vedere. Sa fie vorba despre o noua moda sau doar despre o dorinta exacerbata de a iesi, neaparat, in evidenta?

“Caldura mare”. Alte comentarii: “Asta e un nou stil sau ce?!”, “Dar ce rost mai au chilotii?!”, “Cred ca s-a mutat marea la Bucuresti”, au fost cateva dintre comentariile postate de internauti.

