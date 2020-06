Nestle continua demersurile in sprijinul comunitaților afectate de pandemie din Romania

Nestle a alocat, la nivel local, echivalentul a 10 milioane de lei pentru a sprijini comunităţile, partenerii, instituţiile medicale şi angajaţii în perioada martie - iunie, informează compania într-un comunicat remis marţi AGERPRES.

"Încă de la începutul pandemiei, compania Nestle a mobilizat resurse din întreaga lume pentru a contribui, prin donaţii în produse şi bani, la sprijinirea instituţiilor medicale, băncilor de alimente şi altor instituţii similare. Prin parteneriatul internaţional cu Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, a fost alocat la nivel global un buget de 10 milioane franci elveţieni pentru sprijinul comunităţilor afectate de pandemie. La nivel local fondurile alocate reprezintă echivalentul a 10 milioane lei şi au fost destinate suportului oferit comunităţilor, partenerilor, instituţiilor medicale şi angajaţilor în perioada martie - iunie, inclusiv pentru distribuirea a aproximativ 3,5 milioane de porţii de energie către personalul medical, persoane fără aparţinători şi familii nevoiaşe, precum şi pentru achiziţionarea a 100.000 de măşti de protecţie pentru sistemul medical", se spune în comunicat, potrivit agerpres.ro.

Compania Nestle, unul dintre cei mai importanţi jucători din industria alimentară şi a băuturilor la nivel global, anunţă planurile locale pe termen scurt şi mediu cu privire la implicarea în dezvoltarea comunităţilor din România. Într-un context dificil, ce generează impact major asupra comunităţilor, compania rămâne nu doar un partener de încredere al comunităţilor, un angajator şi un partener de afaceri solid, dar şi o voce importantă în angajamentul pentru crearea, sprijinirea şi implementarea de soluţii pentru a pregăti economiile pentru lumea post-criză.

Potrivit unui raport realizat de Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, intitulat Everyone Included: Social Impact of COVID-19, focarul COVID-19 afectează toate segmentele populaţiei şi generează o presiune majoră asupra membrilor grupurilor sociale aflate în situaţiile cele mai vulnerabile. În acest context, apare nevoia unui schimbări a dinamicii privind implicarea socială şi a unei noi modalităţi de raportare la noua realitate, conturată în jurul prioritizării solidarităţii faţă de comunităţi, faţă de angajaţi şi faţă de parteneri.

"Solidaritatea şi responsabilitatea socială sunt esenţiale în momente de criză, şi sunt două valori care dictează fiecare decizie la nivel de business. Această criză nu e nici pe departe depăşită, şi este important să fim alături de comunităţi şi să păstrăm, în continuare măsurile de siguranţă, atât la nivel de companie, cât şi la nivel individual", a declarat Leszek Wacirz, Country Manager Nestle România.

În perioada următoare, compania Nestle va susţine reluarea activităţii partenerilor de afaceri din domeniile afectate, prin oferirea de produse în mod gratuit şi alocarea unor fonduri speciale, oferind totodată sprijin suplimentar angajaţilor pentru a le asigura sănătatea, siguranţa şi bunăstarea. O atenţie deosebită este acordată partenerilor din sectorul out-of-home, sever afectat la nivel naţional. Divizia out-of-home a înregistrat o scădere de două cifre în primul trimestru din 2020, generată de măsurile din zona Horeca şi de impactul semnificativ asupra consumului în afara casei.

"În ciuda dificultăţilor întâmpinate în această categorie, este prioritar pentru noi să fim alături de partenerii noştri pentru a-i sprijini în repornirea afacerilor, odată cu relaxarea măsurilor. Ca parte a iniţiativei Always Open For You, am reuşit să le oferim acestora capital adiţional de aproape 4 milioane de lei prin care îşi pot asigura continuitatea business-urilor în această perioadă critică", a declarat Ovidiu Tunaru, Business Executive Officer Nestle Professional.

A doua jumătate a anului 2020 vizează noi investiţii şi iniţiative, dedicate dezvoltării sustenabile, educaţiei nutriţionale a copiilor şi generării de oportunităţi în carieră pentru tinerii din România. Obiectivele pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii consumatorilor şi contribuţia la un viitor mai bun pentru toate generaţiile rămân o prioritate pentru Nestle. La nivel global, acţiunile de responsabilitate socială ale companiei sunt îndreptate către nutriţie pentru indivizi şi familii, sustenabilitate pentru mediu şi dezvoltare profesională pentru tineri, şi sunt reunite în cadrul a trei programe dedicate - Nestle for Healthier Kids, Nestle Needs YOUth, Nestle for a Waste Free World.