Nesu s-a intors la Utrecht! Mihaita a revenit acolo unde a facut cariera si unde i s-a schimbat ireversibil existenta 

Cariera si destinul lui Mihaita Nesu au fost lovite brutal pe data de 10 mai 2011, dupa un teribil accident la un banal antrenament al lui Utrecht, cand a ramas paralizat dupa o ciocnire nefericita cu Alje Schut. Barbatul de 36 de ani s-a impacat de multa vreme cu propria soarta si s-a retras in credinta, marturisind intr-un interviu acordat Libertatea: „Ma simt mai implinit acum, am trait multa vreme ca batista prin aer. Il am pe Dumnezeu, am totul". Chiar daca parintii i-au murit, chiar daca sotia l-a parasit, oradeanul este fericit cu lumea lui. Zambitor, cu capsuni in bol Ca o noua dovada ca accepta senin tot ceea ce i se intampla, ardeleanul a transmis azi un mesaj sugestiv: o ...