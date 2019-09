Netanyahu anunta ca va anexa o parte din Cisiordania, daca va castiga alegerile

Benjamin Netanyahu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca intentioneaza sa anexeze Valea Iordanului din Cisiordania ocupata, daca va castiga alegerile generale de saptamana viitoare, transmite Reuters. ”Imi anunt astazi intentia ca, dupa instalarea unui guvern nou, sa aplic suveranitatea Israelului in Valea Iordanului si nordul Marii Moarte”, a afirmat Netanyahu intr-un discurs transmis in direct de televiziunile israeliene. Netanyahu, care se lupta pentru viata sa politica in alegeri foarte stranse, si-a reafirmat angajamentul de a anexa toate asezarile israeliene din Cisiordania, dar a spus ca o astfel de masura nu va avea loc inainte de publicarea mult-asteptatului plan de pace american si ...