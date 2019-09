Netflix a achizitionat drepturile de difuzare a serialului american "Seinfeld" pentru 500 de milioane de dolari

Netflix a anunţat luni că a achiziţionat drepturile de difuzare a serialului american "Seinfeld" începând din 2021, un succes în plus în bătălia platformelor pentru a-şi extinde portofoliile. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Este un salt pentru Netflix, care va pierde dreptul de difuzare pentru "Friends" la sfârşitul anului, precum şi pentru "The Office" începând din 2021, adică două dintre cele mai urmărite seriale ale platformei. Drepturile de difuzare online al serialului sunt în prezent deţinute de o altă platformă, Hulu, filială a Disney din 2015. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Creat de Jerry Seinfeld şi Larry David, "Seinfeld" a fost difuzat de NBC între 1989 şi 1998, şi s-a încheiat după nouă sezoane. Cu Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus şi Michael Richards, sitcomul a ajuns un serial cult. Suma tranzacţiei nu a fost comunicată, însă, potrivit The Hollywood Reporter, gigantul de streaming a plătit peste 500 de milioane de dolari distribuitorului Sony, pentru un contract pe cinci ani cu difuzare la nivel internaţional. O cifră corectă, având în vedere sumele plătite pentru astfel de exclusivităţi: NBCUniversal a cheltuit 500 de milioane de dolari pe cinci ani pentru "The Office" iar WarnerMedia 425 de milioane de dolari, tot pe cinci ani, pentru "Friends". "Seinfeld" este cunoscut ca "serialul despre nimic". Ultimul episod al serialului, transmis pe 14 martie 1998, a fost vizionat de 76 de milioane de telespectatori. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau ...