"Netflix educational" cu ajutorul TVR. Asa vrea PSD sa reformeze Educatia din Romania

Social democratii si-au prezentat partea de Educatie si Cercetare din Programul de Guvernare 2021-2024 si pare ca si-au adaptat ideile si promisiunile la nevoile sistemului educational din prezent. Asa au ajuns sa promita ca, in primele 100 de zile, dupa ce intra la guvernare, elevii vor avea scoala online sub forma unui Netflix educational realizat in parteneriat cu TVR, dupa cum a explicat senatorul social-democrat Mihnea Costoiu, rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti.