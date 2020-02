Netflix pregatește un documentar despre fostul presedinte al Fondului Monetar International

Netflix pregătește un documentar despre fostul preşedinte al Fondului Monetar Internaţional Dominique Strauss-Kahn (DSK), care, în 2011, a fost arestat după acuzaţii de agresiune sexuală şi tentativă de viol, potrivit Le Parisien, scrie Mediafax.

Documentarul ar fi fost deja comandat companiei de producție Capa și va fi realizat de actorul Jalil Lespert, autorul unor pelicule precum "Yves Saint Laurent" și "Versailles".

Deocamdată nu se știe dacă va fi vorba despre un documentar sau o miniserie.

De asemenea, potrivit Le Parisien, fostul șef FMI încă nu și-a dat acordul pentru a fi intervievat pentru acest documentar, programat pentru lansare pentru 2021.

În 2011, DSK a fost acuzat de abuz sexual de o cameristă a unui hotel din New York. Acesta a respins acuzaţia de abuz, însă a recunoscut că avut "un comportament inadecvat" şi a continuat procesul într-un tribunal civil. Cele două părți au ajuns la o înțelegere financiară ai cărei termeni nu au fost făcuți publici.

În urma acestui scandal, DSK, șef al FMI din 2007, și-a dat demisia, în mai 2011.

În 2015, o instanță franceză l-a achitat pe Dominique Strauss-Kahn în "procesul Carlton", în care acesta era acuzat de proxenetism în formă agravată. Strauss-Kahn era acuzat că s-a aflat în centrul unei reţele de prostituţie create de "prieteni" de-ai săi din nordul Franţei. Judecătorii au stabilit că DSK nu putea să ignore faptul că femeile cu care făcea sex erau plătite şi că petrecerile respective erau organizate special pentru el. În apărarea sa, DSK s-a declarat adept al libertinajului.

În 2014, regizorul Abel Ferrara a lansat filmul "Welcome to New York", cu Gerard Depardieu și Jaqueline Bisset, inspirat de scandalul Dominique Strauss-Kahn (DSK).