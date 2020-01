Netflix se ia din nou la tranta cu marile studiouri de film

Clivajul dintre vechiul Hollywood şi noile medii de streaming este foarte vizibil şi în lista nominalizărilor la Oscar. Serviciul de streaming video Netflix Inc ameninţă să se impună în faţa studiourilor de la Hollywood tocmai în ceea ce era considerat fieful acestora - gala anuală de decernare a premiilor Oscar, ce va avea loc luna viitoare pe 9 februarie (dimineaţa zilei de 10 februarie în România) la Hollywood potrivit Agerpres

Două filme produse de Netflix, thrillerul cu mafioţi "The Irishman" şi drama despre divorţ "Marriage Story", au obţinut luni nominalizări la categoria regină a Oscarurilor, cea rezervată celui mai bun film. Cele două producţii realizate de Netflix au obţinut în total nu mai puţin de 24 de nominalizări.Gigantul din Silicon Valley, despre care se spune că a reinventat televiziunea, va lupta pentru Oscaruri cu studiouri de film de tradiţie, înfiinţate acum mai bine de un secol, cum sunt Universal Pictures, Warner Bros. sau Columbia Pictures.Povestea originii unuia dintre cei mai temuţi antagonişti ai lui Batman, Joker, produsă de studiourile Warner Bros. conduce în topul nominalizărilor intrând în cursa pentru Oscar la 11 categorii. Producţia Netflix "The Irishman", precum şi filmul de război "1917", al studiourilor Universal şi noul film al lui Quentin Tarantino, realizat de studiourile Columbia, "Once Upon a Time in Hollywood" au primit câte 10 nominalizări fiecare.Companiile care au realizat aceste filme se vor lansa în campanii publicitare şi vor cheltui milioane de dolari pentru a-şi susţine producţiile în cursa pentru Oscar, notează Reuters.Un Oscar câştigat la categoria rezervată celor mai bune filme ar propulsa reputaţia Netflix şi ar atrage, fără îndoială, şi alţi regizori şi actori celebri în producţiile acestei companii. Netflix a început să lanseze producţii proprii în 2015 şi de atunci încearcă să-şi construiască o filmotecă din care să facă parte şi filme de prestigiu, premiate la diverse festivaluri şi chiar recompensate cu Oscar, pe lângă zecile de comedii, thrillere şi filme de acţiune pe care le-a produs.Însă Netflix s-a pus rău cu proprietarii de cinematografe din SUA, insistând ca producţiile sale să fie lansate în acelaşi timp şi în cadrul serviciului de streaming şi în cinematografe sau acceptând doar întârzieri de cel mult câteva săptămâni după ce aceste producţii sunt lansate în cinematografe. Marile lanţuri de cinematografe au ridicat obiecţii şi chiar au luat decizia de a nu prezenta filme produse de Netflix.Anul trecut producţia Netflix "Roma" a fost nominalizată la categoria cel mai bun film însă nu a câştigat premiul Oscar. Anul acesta are o nouă şansă prin "The Irishman", film care spune povestea dispariţiei celebrului lider de sindicat Jimmy Hoffa. Acest film i-a adus lui Martin Scorsese o nouă nominalizare la Oscarul pentru regie şi respectiv nominalizări la categoria rol secundar pentru Al Pacino şi Joe Pesci.Cealaltă producţie Netflix care a primit nominalizări este "Marriage Story". Scarlett Johansson şi Adam Driver, protagoniştii acestei drame despre divorţ şi lupta pentru custodia copiilor, au fost nominalizaţi la categoriile pentru rol principal.Producţiile Netflix "Klaus" şi "I Lost My Body" au fost nominalizate la categoria rezervată filmelor de animaţie, iar filmul "American Factory" a fost nominalizat la categoria documentar lungmetraj. Nominalizarea documentarului "American Factory", despre un chinez miliardar care redeschide o fabrică de automobile la Ohio, este echivalentă cu trimiterea unei invitaţii duble la gala Oscar pentru Barack şi Michelle Obama. Fostul preşedinte şi soţia sa au semnat un contract de producţie cu Netflix, iar "American Factory", produs alături de casa de producţie Participant Media, este primul film pe care l-au lansat.Netflix a câştigat primul său premiu Oscar în 2018, când filmul "Icarus" a obţinut laurii categoriei documentar.