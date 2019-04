„Nevasta-mea, Dorina, e grasa si si din acest motiv gaseam cate o femeie”

Oameni buni, va scriu pentru a va povesti cum am ajuns incorsetat in chingile unei relatii morbide si cum am reusit sa ies din ea. O relatie care la inceput se preconiza a fi una foarte promitatoare, dar care, pe masura trecerii timpului, a devenit de-a dreptul naucitoare…

Am sa incep direct: in ceea ce ma priveste, ca de altfel in cazul multor altor semeni, „dracul” este reprezentat de nevasta mea, Dorina, cea care imi este alaturi de peste douazeci de ani si care probabil imi va fi alaturi cate zile voi trai. Asta nu fiindca mi-as dori neaparat acest lucru, ci fiindca nu e convenabil sa ma debarasez de sotie cat timp depind de ea din punct de vedere financiar: locuiesc in casa ei, circul cu masina ei, vad meciurile la o plasma luata de ea si cheltuiesc banii sai pentru viciile mele…

Dorina este o femeie zdravana, dintr-o bucata, cu care m-am insurat din dragoste: dragostea ei pentru mine, respectiv dragostea mea pentru banii ei si ai parintilor ei. Practic, daca e sa fiu sincer, n-am iubit-o niciodata si nici macar n-am incercat sa o iubesc. si asta nu fiindca este dolofana si ignoranta sau mai exact grasa si proasta, daca e s-o spun pe-aia dreapta. Pur si simplu, nu a reusit sa imi atinga coarda sensibila. si nici eu n-am incercat sa o ajut. Mi-a fost de ajuns faptul ca tinea la mine si ma trata cum nu se putea mai bine. Restul nu a contat.

Satisfactia erotica o obtineam pe cai laturalnice, in afara casniciei. in vreme ce pe Dorina o lasam cu copiii pe care am avut grija sa i-i „torn” la scurt timp ce ne-am luat, eu imi faceam de cap cu di-verse prietene si colege. Uneori, cand se intampla sa nu ma lipesc de nicio dama, ma duceam sa ma eliberez de tensiunea hormonala la un salon de masaj sau la un bordel din cartier. si ma eliberam. Basculam. Dorina avea ceva banuieli in privinta fidelitatii mele, dar nicio certitudine. Totusi, in naivitatea si ignoranta ei, nu ezita sa imi repete de cate ori avea ocazia:

— Mircea, daca aflu ca ma inseli, imediat zbori din casa si n-ai sa-ti mai vezi copiii cate zile vei avea! Am sa te fac sa iti blestemi soarta! Bineinteles, nu am luat niciodata in serios amenintarile nevestei mele, ci le-am privit ca pe niste vorbe in vant. Numai ca, la un moment dat, a trebuit sa le iau. Se intampla in urma cu circa trei ani, atunci cand am priceput ceea ce ar fi trebuit sa pricep mai demult, si anume ca Dorina era la curent cu cel putin una dintre relatiile mele extraconjugale, respectiv cea cu Anemona, si ca aveam sa platesc scump pentru tradarea mea. si am tot platit, vreo trei ani, pana de curand, cand am reusit sa ma achit…

Anemona este sotia domnului Petrescu, proprietarul pensiunii din Olanesti unde obisnuiam sa mergem an de an, cel putin pana acum, in concediu. O femeie la vreo 40 de ani, cu forme rubensiene, genul de gospodina pasionata, specialista in piftie, sarmale, ciorba de perisoare si alte preparate traditionale. O femeie care miroase permanent a mancare si este, prin natura firii si alura fizicului, foarte respingatoare. Dar nu a fost mereu asa…

Cand am cunoscut-o pe Anemona, in urma cu zece ani, arata trasnet. Avea pielea fina, alba si intinsa, parul balai si buzele carnoase, pulpele fibroase si sanii pietrosi si generosi. Una peste alta, era buna rau. Vazandu-l pe partenerul ei de viata, un avocat mic si ghebos, cu 10 ani mai in varsta ca ea, nu puteai sa nu te intrebi ce anume gasise la acesta si ce anume o tinea legata de el. Raspunsul la cele doua intrebari era, de fapt, unul si acelasi, si nu mi-a fost deloc greu sa il descopar, cu atat mai mult cu cat el era valabil si in relatia dintre mine si Dorina: banii.

Intr-adevar, asa cum eu ma casatorisem cu Dorina din interes financiar, tot asa se maritase si Anemona cu Petre Petrescu, un varstnic afacerist local care obtinea venituri substantiale din turism si comert pe plan local. Cum nu-mi placea mie munca, asa nu-i placea nici ei. Amandurora ne placea, in schimb, sexul. Drept pentru care, observand dorinta carnala din ochii ei inca din primul an in care eu si sotia mea ne-am cazat la pensiune, nu am ezitat: i-am raspuns chemarii si i-am facut bucuria.

— Mircea, ma faci sa ma simt cum nu m-am simtit niciodata.. Descopar, cu ajutorul tau, senzatii de a caror existenta nici nu stiam, imi marturisea Anemona cand o duceam pe culmile extazului.

— si tu ma satisfaci la fel de bine, iubito, ii raspundeam in interludiu, atunci cand leneveam in pat, intre doua reprize furibunde de amor.

si chiar asa era, nu minteam. Fatuca aceea de la munte, simpla, dar curata, ma facea sa traiesc din nou fiorul tineretii si sa iubesc ca in adolescenta. Era exact lucrul de care aveam nevoie pentru a imi recapata tonusul si pofta de viata, estompate de trecerea timpului, uzate de neim-plinirile casniciei cu o femeie grasa, neci-zelata si complet straina de adevarurile subtile ale existentei, o nesfarsita sursa de nervi si stres. E drept, din cand in cand evadam din chingile acelei existente de cosmar si aflam alinare in bratele unor dame mai mult sau mai putin apropiate, dar asta nu imi era de ajuns. Simteam nevoia de iubire, de caldura, de atingerea unei femei care sa imi arate ca ii pasa de mine. Ei bine, Anemona exact asta facea: imi oferea, de fiecare data cand ne intalneam, dovezi de afectiune, caldura, adoratie. Mi-a fost clar, inca de la inceput, ca o sa bat drumurile Olanestilor multi ani de atunci inainte. si chiar asa avea sa fie.

Atat de bine ne-am simtit, eu, Dorina si cei mici in statiunea de la poalele Carpatilor Meridionali, incat ne-am facut un obicei de a merge acolo an de an, in vacanta de vara si uneori chiar si in cea de iarna. Daca insa sotia si copiii o faceau pentru aerul tare, apele termale si drumetiile montane, eu o faceam exclusiv pentru Anemona, de care ma atasasem si care, la randul ei, se indragostise de mine. Ea astepta mereu cu nerabdare revenirea mea in statiune si intrarea in actiune, iar eu, bineinteles, de fiecare data o satisfaceam pana se satura. Ani la rand am profitat de pe urma relatiei cu Anemona, care, pe langa placere erotica desavarsita, imi oferea si substantiale reduceri la serviciile de cazare. Numai ca, odata cu trecerea timpului, pe masura ce femeia a capatat forme din ce in ce mai pline, dar si un apetit culinar din ce in ce mai devastator, dorinta mea de imperechere cu ea a inceput sa se stinga. Nu ma mai atragea corpul ei cu constitutie grasa. Nu mai vedeam nicio ratiune in a merge la Olanesti. Ba dimpotriva, m-as fi dus oriunde in alta parte, numai acolo nu. Dar, dracia dracului, nu aveam cum sa nu ma duc, cata vreme Dorina insista sa mergem…

— Hai, Mircea, lasa mofturile si pregateste bagajele, ca stiu prea bine cat de mult iti place la Olanesti! ma tachina nevasta-mea, zambind ironic, in coltul gurii, cand ii propuneam sa ne petrecem concediul in alt loc. si-apoi, uiti ce sarmale face Anemona? Te lingi pe degete, nu altceva!

— Dorina, sunt delicioase sarmalele femeii, dar parca anul asta as mai manca si eu o pizza, o lasagna, un broccoli, ii raspundeam eu inciudat, constient ca nu ma pot opune, caci banii erau pe mana ei.

Asa ca plecam tot la Olanesti. Pe de o parte, fiindca veniturile substantiale ale Dorinei, dublate de ale parintilor sai, toti trei de meserie contabili, le-au intrecut intotdeauna cu mult pe ale mele. Eu, ca profesor suplinitor de geografie, eram „subtire”. Pe de alta parte, deoarece copiii erau atasati de locurile si oamenii de acolo si nu concepeau sa mearga altundeva, ci doar la Olanesti. Tragand linie si adunand, m-am trezit, in urma cu vreo trei ani, bagat pana in gat, cum se zice, ba chiar mai mult de-atat, intr-o chestie de care m-am ferit dintotdeauna. Nu e deloc usor pentru un barbat sa intre in dispozitie sexuala cu o nimfomana dizgratioasa, cum a devenit, in timp, Anemona. Nu aveam insa cum sa-i refuz avansurile, pentru ca riscam sa o infurii si sa o determin sa comita vreun act nebunesc, cum ar fi sa le dezvaluie Dorinei si copiilor, care intre timp crescusera, relatia noastra adulterina. Pe atunci, habar nu aveam ca Dorina stia de mine si Anemona! si nu de ieri, de azi, ci de multa vreme…

Am aflat asta intamplator, intr-o seara, auzind-o pe nevasta-mea vorbind la telefon cu sora-sa. Plecasem la serviciu, iar ea se credea singura acasa. Eu insa imi uitasem telefonul, asa ca m-am intors si, fara sa vreau, am auzit intreaga discutie, inclusiv motivatia tacerii Dorinei, una absolut halucinanta! Ei bine, nu imi dezvaluise ca stia de relatia mea extra-conjugala cu gazda noastra de la Olanesti fiindca era constienta ca nu o suportam pe Anemona si voia sa ma chinuiasca, asmutind fiara suncoasa pe mine! intr-adevar, incredibil, dar adevarat, Dorina s-a prefacut ca nu stia nimic si, ca sa imi faca in ciuda, ca sa nu zic in scarba, a continuat sa ma care la Olanesti timp de trei ani in barlogul leoaicei care abia astepta sa ma devoreze. si nu exagerez cand o numesc leoaica, fiindca, trebuie sa va dezvalui, pe masura ce au trecut anii si s-a ingrasat, Anemona a devenit din ce in ce mai ahtiata dupa sex. De fiecare data cand ma prindea, ma zgaria si ma jumulea ca pe puii de gaina, nu altceva!

Nu o credeam atat de perversa pe aparent naiva mea nevasta. Dar iata ca era. Eu, care aveam impresia ca o duc de nas cum vreau, descoperisem ca, de fapt, era invers. Ma simteam manipulat, ma simteam ca ultimul fraier si, ce era mai nasol, incapabil sa reactionez in vreun fel. Ce era sa ii spun Dorinei: „stiu ca ai aflat de amantlacul meu si ma duci la Olanesti ca sa ma umilesti?”. Nici vorba de asa ceva… N-aveam decat sa tac si sa inghit, cu atat mai mult cu cat eu eram cel cu musca pe caciula. si asta am si facut, am tacut. Am tacut si m-am pregatit sufleteste de un nou „concediu de vis” la Olanesti, cazat la varstnicul Petru Petrescu si victima sigura a nimfomanei Anemona Petrescu… Probabil ca situatia aceasta s-ar fi prelungit mult timp de acum inainte, si ani la rand am fi mers in vacanta tot la Olanesti, si as fi cazut iar prada poftelor concupiscente ale Anemonei, daca nu mi s-ar fi ivit sansa neasteptata de a scapa din calvar. Cum a fost posibil asta? Ei bine, intr-una din zilele trecute, chiar cu putin inainte de plecarea in concediu, am avut o discutie cu fratele meu, om trecut prin multe la viata lui si uns cu toate alifiile. I-am povestit tot de-a fir a par si ce credeti ca mi-a spus? Mi-a zis asa:

— Nu se poate una ca asta! Ce femeie isi baga barbatul pe care pretinde ca il iubeste in patul alteia, fie ea si o bucatareasa grasa si unsuroasa? Trebuie sa existe si un alt motiv pentru care insista Dorina sa mergeti la Olanesti. Eu zic ca te face!

Ei bine, vorbele fratelui meu m-au pus pe ganduri si mi-au deschis ochii. Asa ca, in chiar seara respectiva, el i-a instalat un program-spion pe laptop, si astfel am aflat parola de la e-mailul nevesti-mii. Iar a doua zi, cand Dorina a plecat la serviciu, i-am patruns in cont si i-am citit corespondenta. Ce am gasit acolo m-a lasat fara cuvinte: declaratii patimase, descrieri scarboase, poze libidinoase, si cate si mai cate alte mascari! Concluzia era una si clara: Dorina era pe felie cu varstnicul Petru Petrescu, caruia se pare ca aerul de munte ii pria foarte bine! Vasazica nu numai Anemona era rea de musca, ci si barbatul sau! Adulterul era, pentru gazdele noastre de la Olanesti, o boala de familie…

V-am scris toate cele de mai sus de pe plaja de la Mamaia, unde ma aflu in concediu cu familia. Asa cum probabil intuiti, dupa ce i-am aruncat Dorinei adevarul in fata, situatia s-a schimbat radical in familia noastra. Teama de a nu o da in gat in fata parintilor, crestini practicanti, cu principii de viata solide si ferme, a determinat-o pe nevasta-mea sa accepte doleantele mele, prima dintre acestea fiind sa nu mai calcam, cate zile om avea, in Olanesti. Dupa ce ne intoarcem de la Mamaia, plecam la munte, la Sinaia…

Asadar, viata mea incepe sa se aseze pe un alt fagas acum, sper eu ca mai bun. Cam atat am avut sa va spun si inchei urandu-va concediu placut. Sa auzim numai de bine de-acum incolo! Povestea de viata prezentata in acest material este fictionala. Unele intamplari sunt inspirate din viata reala, dar numele personajelor si anumite aspecte au fost modificate.

