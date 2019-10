NEVERSEA 2020. Cand vor fi scoase la vanzare primele abonamente la pret special

Plaja NEVERSEA, unde libertatea nu are limite, dragostea e la ea acasă și timpul se oprește în loc își deschide porțile în anul 2020, în perioada 2-5 iulie. Cea de-a patra ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA, se anunță a fi una și mai spectaculoasă, atât din punct de vedere al line-up-ului, cât și al experiențelor pe care participanții le vor trăi în perimetrul festivalului.Fanii festivalului au mai multe opțiuni de abonamente. Abonamentele General Acces Basic sunt la prețul special de 94 de euro plus taxe, din prețul final de 144 de euro plus taxe. La această variantă de abonament fanii festivalului au posibilitatea să-și facăcheck-in online gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziția abonamentului. După acest termen, deținătorii abonamentelor vor trebui să plătească taxe suplimentare.Participanții au la dispoziție și abonamentele General Acces Flexi la prețul de 99 de euro plus taxe, din prețul final de 159 de euro plus taxe. La această variantă, participanții au posibilitatea să-și facăcheck-in online gratuit cu până la 14 zile înainte de începerea festivalului. În niciuna dintre variantele de mai sus, cumpărătorii nu pot returna abonamentele.Fanii festivalului NEVERSEA auposibilitatea să achiziționeze și abonamente General Access RiskFree la prețul de 104 euro plus taxe, din prețul final de 159 de euro plus taxe. La această variantă, cei care au achiziționat abonamentul pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la achiziția acestuia și îl pot returna cu până la cel puțin 14 zile înaintea de începerea festivalului.Vor fi disponibile și abonamentele VIP la prețul de 210 euro plus taxe, din prețul final de 260 de euro plus taxe. Abonamentul VIP este dedicat celor care au peste 18 ani, iar cei care îl achiziționează pot realiza check-in-ul gratuit în termen de maxim 30 de zile de la plata abonamentului.Ediția din 2019 a fost un real succes. În cele patru zile de festival, peste 240.000 de participanți din țară dar și din străinătate au trecut pragul tărâmului NEVERSEA. Peste 150 de artiști internaționali au urcat pe cele 7 scene. Cei mai mulți participanți au venit din orașele București și Constanța, urmate de Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov și Timișoara. Festivalul NEVERSEA a avut participanți din 95 de țări de pe întreg globul. Dintre aceste țări, cei mai mulți participanți au ajuns din Marea Britanie, Franța, Israel, Germania și Statele Unite ale Americii.