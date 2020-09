NEVERSEA si The Green Challenge: Green Party pe mare si un DJ performance alimentat, in premiera mondiala, cu energie verde (galerie foto)

Câștigătorii concursului The Green Challenge au avut ocazia să se distreze o zi întreagă pe apă, alături de prieteni.

Organizatorii festivalului Neversea, cel mai mare festival de muzică de la malul Mării Negre și primul festival din lume alimentat cu energie eoliană, au încheiat cu succes alături de Grupul CEZ în România, campania The Green Challenge.Campania s-a încheiat în largul Mării Negre, pe un catamaran și trei veliere, cu o nouă premieră mondială: primul DJ performance din lume, alimentat cu energie verde. Astfel, nici pentru mișcare, nici pentru alimentare nu s-au folosit deloc combustibili fosili, ci doar energia verde produsă de vânt.Câștigătorii concursului The Green Challenge au avut ocazia să se distreze o zi întreagă pe apă, alături de prieteni. Experiența oferită câștigătorilor de Neversea și Grupul CEZ în România a fost completată de un show de kite-uri și cursuri de Stand-up Paddle, activități 100% green, la care au putut participa toți invitații dornici să se bucure de acest sport.Pe tot parcursul petrecerii exclusiviste, participanții s-au bucurat de muzica DJ-ului MarkAzzeko, care, timp de 6 ore, și-a alimentat echipamentele muzicale cu energie verde provenită de la bateriile ambarcațiunilor personalizate. Pe lângă accesul la party, câștigătorii campaniei The Green Challenge au primit invitații duble la festivalul Neversea 2021.Transportul, cazarea și mesele au fost asigurate de către organizatori și parteneri, iar invitații au avut surpriza să descopere în camerele de hotel și cadouri personalizate cu șepci Neversea, lanyard-uri Neversea, baterii externe CEZ, genți waterproof și alte surprize.CAMPANIA ,,THE GREEN CHALLENGE”, PENTRU O EDIȚIE NEVERSEA ȘI MAI VERDE, ÎN 2021.Campania The Green Challenge a fost lansată de organizatorii Neversea și Grupul CEZ în România, cel mai mare producator privat de energie verde din România, pentru a încuraja sustenabilitatea și protejarea mediului. Fanii care s-au înscris în concurs au avut posibilitatea să adopte o turbină eoliană din Parcul Eolian Fântânele-Cogealac și astfel să producă energie electrică verde, pentru alimentarea ediției de anul viitor a festivalului Neversea.În 2019, zona CEZ din cadrul festivalului Neversea a fost alimentată exclusiv cu energie produsă în parcul eolian CEZ din județul Constanța, cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, care se întinde pe o suprafață de 600 de hectare. Cei care au adoptat eoliene prin The Green Challenge au putut verifica, în timp real, în aplicația Neversea, câtă energie verde a produs în realitate turbina lor. Astfel, festivalul din 2021 va fi alimentat cu energie electrică verde, într-o proporție și mai mare decât în 2019, precum și de energia creativă a participanților săi. În viitor, organizatorii Neversea își propun ca întreg festivalul să fie alimentat cu energie verde.