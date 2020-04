New Kids On The Block revine cu o piesa de petrecere inspirata de pandemie

Trupa New Kids On The Block revine cu o piesă de petrecere inspirată de pandemie, „House Party”. Piesa are videoclip, realizat după regulile distanţării sociale şi în care apar şi vedete, precum Nicole Scherzinger. Încasările generate de piesă vor fi donate unor copii vulnerabili din SUA, potrivit Mediafax.

Donnie Wahlberg, în vârstă de 50 de ani, Joey McIntyre, în vârstă de 47 de ani, Jordan Knight, de 49 de ani, şi Danny Wood, de 50 de ani, adică membrii formaţiei New Kids On The Block, s-au reunit pentru a lansa un nou single, „House Party”, inspirat de pandemie.

Piesa R&B beneficiază şi de un videoclip, realizat respectând regula distanţării sociale.

Citește și: Mișcare în plină stare de urgență! Petiție pentru Marcel Vela, pentru a șterge toate amenzile date pentru nedistanțare socială

În clip apar vedete, precum cântăreaţa şi dansatoarea Nicole Scherzinger, dar şi Mark Wahlberg, Carrie Underwood, Boyz II Men, Naughty By Nature, Jordin Sparks. Vedetele s-au filmat cu telefonul mobil, în propriile case, dansând cu cei dragi în bucătării, pe holuri şi în grădini.

Piesa poate fi descărcată gratuit de fani, dar este disponibilă şi pe iTunes, încasările urmând să fie donate asociaţiei caritabile No Kids Hungry, care sprijină cu alimente copiii vulnerabili din SUA.

Grupul pop dance american New Kids On the Block, înfiinţat în 1984, s-a bucurat de o imensă popularitate la sfârşitul anilor '80 şi începutul anilor '90 şi a vândut peste 80 de milioane de discuri pe plan mondial. Grupul, celebru pentru piese precum „Hangin' Tough”, „Step By Step”, „You Got It”, s-a destrămat în 1994, însă membrii săi s-au reunit în ultimii ani pentru o serie de turnee, alături de alte vedete, precum Boyz II Men, Backstreet Boys şi Salt-N-Pepa.