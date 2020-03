New York, masuri agresive de combatere a extinderii COVID-19! Guvernatorul statului: 'Acesta este un semn foarte bun, un semn pozitiv'

New York City a adoptat miercuri noi măsuri agresive de combatere a extinderii coronaviruslui, care includ închideri de străzi şi interzicerea jocurilor sportive de echipă în parcurile publice, transmite Reuters, scrie news.ro.

Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a declarat că peste 30.800 de persoane au fost diagnosticate ca purtătoare de virus în acest stat, care a devenit epicentrul epidemiei din SUA, dintre acestea 17.800 doar în oraşul New York. Statul New York a raportat 285 de decese şi aproximativ jumătate din totalul cazurilor de coronavirus din Statele Unite.



Măsurile adoptate la nivelul statului pentru controlul coronavirusului par să funcţioneze, numărul spitalizărilor încetinind în ultimele zile, a spus Cuomo.

"Este aproape prea bine ca să fie adevărat ...", a spus el. „Acesta este un semn foarte bun, un semn pozitiv, din nou nu este 100% sigur că tendinţa va continua sau că este corect, dar tendinţele se îndreaptă în direcţia bună.”

El a descris închiderea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din New York, unde trăiesc peste 8 milioane de oameni, ca un program pilot şi a spus că sporturile precum baschetul vor fi interzise în parcurile oraşului, mai întâi voluntar, atât timp cât oamenii respectă.



În cazul interdicţiei de circulaţie a vehiculelor, intenţia este de a permite pietonilor să meargă pe străzi pentru a permite o „distanţare socială” mai mare pentru a evita infecţiile.



„Apropierea ne face vulnerabili”, a spus Cuomo, care a devenit un lider naţional important în problema coronavirusului.

În timp ce oficialii New York-ului se luptă să ţină sub control epidemia, impactul acesteia începe să se facă simţit tot mai puternic şi în afara unor zone fierbinţi carre includ statele New York, California şi Washington, în condiţiile în care Louisiana şi alte state se confruntă cu prebuşirea sistemelor lor medicale.