New York Times a publicat o controversata caricatura cu Trump si Netanyahu UPDATE Dupa reactia virulenta a presedintelui SUA, a fost stearsa

Cotidianul american New York Times a publicat o caricatura in care presedintele SUA, Donald Trump, se afla in postura unui evreu orb ghidat de un caine cu fata premierului israelian Benjamin Netanyahu, care are Steaua lui David la gat. Reactia liderului de la Casa Alba a fost una dura, aducand acuzatii de anti-semitism. Publicatia a sters poza, dar nu si-a cerut scuze.