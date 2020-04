New York Times: Mortalitatea cauzata de COVID-19 in Turcia, mai mare decat raporteaza Guvernul

Decesele din Istanbul sugerează că numărul real din Turcia ar putea fi mai mare decât a pretins guvernul, susține publicația New York Times. Turcia a depășit China la numărul de cazuri COVID-19 confirmate, deoarece numărul a crescut până la peste 90.000 până luni, decesele ajungând la cel puțin 2.140, potrivit cifrelor oficiale ale guvernului. UPDATE […] The post New York Times: Mortalitatea cauzată de COVID-19 în Turcia, mai mare decât raportează Guvernul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.