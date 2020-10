New-yorkezii si californienii bogati ar putea datora impozite de pana la 62%, potrivit planului fiscal al lui Biden - experti

New-yorkezii şi californienii cu venituri ridicate ar putea datora impozite combinate, federale şi de stat, de 62%, potrivit planului fiscal al candidatului democrat la preşedinţie Joe Biden, au declarat experţi non-partizani, citaţi de CNBC, relatează news.ro

Vezi și: Cum l-a zdrobit Florin Iordache, la vot, pe candidatul PNL + USR la șefia Consiliului Legislativ

În timp ce americanii cu venituri de sub 400.000 de dolari vor beneficia, în medie, de reduceri ale impozitelor, potrivit planului lui Biden, persoanele cu venituri ridicate vor avea parte de creşteri de peste 10 puncte procentuale a impozitelor.

În California, New Jersey şi New York City, contribuabilii vor datora impozite combinate de peste 60%.

În California, persoanele cu cele mai mari venituri vor avea de platit impozite de stat şi federale de până la 62,6%, potrivit calculelor realizare de un expert al Tax Foundation, Jared Walczak.

În New Jersey, aceste impozite combinate se vor ridica la peste 60%, iar în statul New York ar putea atinge 58,2%. În New York City, unde trăiesc majoritatea persoanelor cu venituri ridicate din statul cu acelaşi nume, taxele municipale, de stat şi federale ar putea depăşi 62%.

Desigur, puţini dintre contribuabili plătesc integral aceste taxe, care nu includ deducerile, creditele, compensaţiile, lacunele legislative şi impozitele mai mici pentru alte surse de venit.

Chiar dacă impozitul oficial cel mai ridicat este în prezent de 37%, impozitul efectiv pentru persoanele cu cele mai mari venituri este de 26,8%, potrivit Tax Foundation.

Campania Biden a afirmat că pentru contribuabili şi economie contează impozitele efective, nu cele oficiale.

Proiectul fiscal al lui Biden prevede că impozitul pentru cei mai bogaţi 1% va creşte de la 26,8% la 39,8%, potrivit Tax Policy Center. Asta înseamnă că persoanele cele mai bogate din California şi New York City vor plăti impozite cumulate de aproximativ 53%, comparativ cu nivelul actual de circa 40%.

În plus, dacă democraţii vor câştiga majoritatea în Senat şi vor adopta o lege care va elimina un plafon de 10.000 de dolari pentru deducerile fiscale, impozitele cumulate plătite de persoanele cu cele mai mari venituri ar putea fi chiar mai mici.

Cu toate acestea, impozitele oficiale cumulate, de peste 60% pentru cei mai bogaţi americani, ar fi cele mai ridicate din ultimii peste 30 de ani şi cu mult peste cele din timpul administraţiei Obama.