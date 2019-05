News Alert! O noua tornada in Romania

In urma cu putin timp a avut loc o noua tornada in Romania, mai exact in judetul Ialomnita. Tornada de mici dimensiuni a fost surprinsa in judetul Slobozia.Imaginile au fost postate pe o retea de socializare de un trecator, care a localizat tornada in regiunea satului Baraganu.

Amintim ca, o tornada s-a format in judetul Calarasi. Concret, pe 6 mai, tornada s-a format in zona localitatii Cuza Voda, in jurul orei 19:00 si a fost pozata de Gabriela Ispas. Imaginea a fost distribuita si de pagina de Facebook a Consiliului Judetean Calarasi.

Localitatea Dajna, din judetul Calarasi, a fost afectata de o tornada uriasa, pe 30 aprilie. Au fost afectate mai multe locuinte, iar un autocar plin cu pasageri a fost luat de vartej, fiind ranite 5 persoane.

