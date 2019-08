News Corp, compania de media deținuta de Rupert Murdoch, va lansa Knewz, un serviciu de agregare de știri 'imparțial'

News Corp, compania de media deținută de Rupert Murdoch, va lansa Knewz, un serviciu "imparțial" de agregare de știri care va include o largă varietate de surse jurnalistice, potrivit MEDIAFAX.

Informația a fost publicată inițial de The Wall Street Journal, parte a diviziei Dow Jones & Co. a companiei News Corp.

Nu se cunoaște data exactă de lansare a aplicației, dar aceasta ar putea fi disponibilă spre sfârșitul acestui an.

Reprezentanții News Corp au confirmat proiectul, dar au refuzat să ofere alte detalii.

"Explorăm acest proiect cu scopul de a recunoaște și a recompensa sursele media și de a ghida traficul și datele către publisheri - inclusiv site-urile pe bază de abonament, astfel încât articolele originale să fie respectate", a declarat Jim Kennedy, purtător de cuvânt al News Corp, într-un comunicat. "Vrem ca oamenii să vadă un larg spectru de articole și materiale video, din surse locale, de nișă și naționale, imparțiale și nedeformate", a mai transmis acesta.

Șefii News Corp au criticat mulți ani platformele online Facebook și Google, care exploatau financiar conținuturile furnizate de compania de media, fără a acorda compensații. În prezent, Google le oferă publisherilor flexibilitate în ceea ce privește numărul de articole lunare pe care le pot oferi fără abonament din rezultatele de căutare.

Totodată, anul trecut, Murdoch a spus că Facebook ar trebui să plătească pentru știri. "Dacă Facebook vrea să recunoască publisherii «de încredere», atunci ar trebui să le plătească o taxă similară celor adoptate de companiile de cablu", a spus Murdoch într-un comunicat.

Potrivit The Wall Street Journal, Knewz va folosi ca surse, printre altele, The Journal, The New York Times și The Washington Post, publicații locale, site-uri și publisheri de reviste, printre care The Daily Wire, The Daily Caller și The Washington Examiner, mai conservatoare, dar și Daily Kos și ThinkProgress - progresiste.

Șeful proiectului va fi Noah Kotch, fost editor-șef al tabloidului britanic The Daily Mail. Acesta a mai lucrat la Fox News Channel și NBC News.

Knewz va avea versiuni pentru computere și telefoane mobile și va trimite direct la site-urile publisherilor. Deși Knewz va include reclame, News Corp nu va obține venituri din acestea.