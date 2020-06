Newsweek: Sefa de la Autostrazi si Drumuri, Mariana Ionita, ascunde ca are vila de la ANL. In trecut, a coordonat ANL

Directorul general al CNAIR, Mariana Ionita, locuieste intr-o vila situata intr-un cartier select construit de ANL in spatele complexului Romexpo. Potrivit unei investigatii exclusiv Newsweek, vila nu este mentionata in declaratia de avere, desi Ionita a recunoscut ca acea casa a fost cumparata de ea. Mariana Ionita era director general in Ministerul Transporturilor si coordona institutional activitatea Agentiei Nationale pentru Locuinte la vremea in care s-a construit cartierul de vile, ...