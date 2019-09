Neymar a decis, dupa doua luni de negocieri: Iata unde va juca in acest sezon

Neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacantul brazilian Neymar a decis sa ramana la Paris Saint-Germain, punand capat astfel unei "telenovele" de doua luni. Negocierile cu FC Barcelona pentru o revenire a jucatorului nu s-au materializat, astfel ca Neymar si-a anuntat apropiatii sa puna capat discutiilor, informeaza news.ro. El era pregatit sa dea chiar si 20 de milioane de euro pentru a pleca, insa in cele din urma i-a informat pe oficialii de la PSG ca a decis sa ramana. Neymar va juca in serialul de succes "La Casa de Papel" In urma cu doi ani, Neymar a plecat de la FC Barcelona la PSG, atunci suma platita fiind de 222 de milioane de euro. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si In ...