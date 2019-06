Neymar are ruptura de ligament si nu va juca la Copa America

Neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Neymar, accidentat la glezna dreapta in meciul amical al Brazilia cu Qatar, are ruptura de ligament si nu va juca la Copa America, a anuntat Confederatia Braziliana de Fotbal. LOVITURA pentru Neymar: Acuzat de viol "Din cauza gravitatii acciidentarii, Neymar nu este in masura sa poata participa la Copa America, din perioada 14 iunie - 7 iulie", a anuntat CBF. Neymar s-a accidentat in minutul 21 al meciului de miercuri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. neymar brazilia qatar copa america ...