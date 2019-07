Ni se duc valorile. S-a stins o mare actrita a filmului si teatrului romanesc

Actrița Monica Ghiuță a încetat din viață la două zile după ce aniversase 79 de ani, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Actori, Iubire, Artişti.



Monica Ghiuță s-a stins din viață pe 28 iulie 2019 și a fost înmormântată pe 30 iulie 2019 la Cimitirul Bellu Catolic din Bucuresti.



Dumnezeu să o odihnească în pace!



Era născută pe 26 iulie 1940, la Câmpulung Moldovenesc.



Biografie



A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, la clasa profesorului George Mărutză.

Filmografie

Vremea zăpezilor (1966)

Subteranul (1967)

Doi bărbați pentru o moarte (1969)

Decolarea (1971)

Cu mîinile curate (1972) - soția lui Patulea

Tată de duminică (1975)

Toamna bobocilor (1975) - Silvia

Dincolo de pod (1976) - Podărița

Iarna bobocilor (1977) - Silvia

Să umplem Pământul cu visuri (film TV, 1977)

Ciocolata cu alune (1978)

La răscrucea marilor furtuni (1980)

Bietul Ioanide (1980) - dublaj voce Cati Zănoagă

Iată femeia pe care o iubesc (1981)

Ștefan Luchian (1981)

Totul pentru fotbal (1982) - soția fotbalistului Dobre

Raliul (1984)

Neînțelegerea (film TV, 1991)

E pericoloso sporgersi (1993) - mama Cristinei

Începutul adevărului (Oglinda) (1994) - soția mareșalului Antonescu

Dark Angel: The Ascent (1994) - Nun

A részleg / The Outpost (1995)

În fiecare zi e noapte (1995) - Doamna Georgescu

Une mere comme on n'en fait plus (1997) - Mme Augier

Faimosul Paparazzo (1999)

Triunghiul Morții (1999)

Proprietarii de stele (2001)

Binecuvântată fii, închisoare (2002)

Filantropica (2002) - Mama

Logodnicii din America (2007) - Eliza

Cocoșul decapitat (2008) - Contesa Filality

Viața mea sexuală (2010)

Umilință (2011) - Bătrâna 1

Carmen (2012) - mama lui Puiu

Unsere große Zeit (2012)