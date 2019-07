Nici macar Klaus Iohannis nu mai crede in sansele Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European: Sansele sunt bune, dar garantat nu este

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca nu este garantat faptul ca Laura Codruta Kovesi va prelua conducerea Parchetului European, precizand ca postul de procuror-sef european nu intra la negocierile pentru comisari si vicepresedinti PE. "Eu am sustinut-o din capul locului pe doamna Kovesi si acest lucru i l-am spus si doamnei Kovesi si mai multor conducatori relevanti din politica europeana. Insa aceasa pozitie nu e una care intra in negocieri cu comisarii, vicepresedintii de la nivelul PE. E separat si am speranta ca acest post se poate aloca doamnei Kovesi. sanse sunt, dar garantat nu este", a declarat Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu, despre Laura Codruta Kovesi: U ...