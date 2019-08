Nici nu te gandeai ca ascunde asa ceva pe sub haine! Bia, cu sanii imensi la vedere! Uite cat de sexy e concurenta de la "Puterea Dragostei": imagini de infarct

Bia este una dintre cele mai seducatoare si sexy fete din casa "Puterea dragostei".

Bia are 21 de ani si a venit in casa "Puterea dragostei" pentru a-si gasi dragostea. Viseaza ca barbatul pe care il va intalni la "Puterea Dragostei" sa fie inteligent, sa aiba haz, sa fie carismatic.

Isi doreste sa-si gasesca jumatatea si sa se casatoreasca. Spune ca nu ar accepta niciodata ca partenerul de viata sa ii interzica sa tina legatura cu familia ei.

Desi pare cuminte si alege tinute decente atunci cand este in casa, Bia ascunde un corp extrem de sexy pe sub haine! Ea are o silueta de vis iar formele cu care a inzestrat-o mama natura nu sunt deloc de neglijat!

