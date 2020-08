Nici OMS nu mai recomanda Kaletra și Plaquenil in tratamentul COVID-19. Pacienții romanii le primesc inca in spitale

Ministerul Sănătății este obligat să actualizeze protocolul de tratament pentru COVID-19, după ce nici OMS nu mai susține folosirea a două medicamente controversate, unul pentru efectele severe adverse (Kaletra), altul pentru dovezile nesemnificative că îmbunătățește starea pacienților (Plaquenil). Chiar și acum, un pacient internat după un test pozitiv de Covid-19 în România primește automat măcar […] The post Nici OMS nu mai recomanda Kaletra și Plaquenil în tratamentul COVID-19. Pacienții românii le primesc încă în spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.