Nici pe cei mai slabi nu-i putem bate! Poli Iasi ramane fara victorie acasa in Play-Out

Poli Iasi si Concordia Chiajna au terminat la egalitate, 1-1, intr-un meci din etapa a 6-a din play-out. In fata a aproximativ 1.500 de fani, Chiajna a inceput tare si a ratat o ocazie uriasa, prin Marian Cristescu. Acesta a scapat singur cu Peralta, in minutul 6, dar a sutat in portarul moldovenilor. In minutul 43, acelasi Cristescu a deschis scorul. Bawab a patruns in careu si a pasat in fata portii, de unde mijlocasul a marcat in poarta goala. Dupa pauza, Poli Iasi a fortat si egalat in minutul 46. Enoh a primit o pasa in careu si a marcat de la 11 metri, cu un sut la coltul lung. Pana la final, ambele echipe au mai avut ocazii importante de a marca, dar scorul a ramas identic. Dupa ...