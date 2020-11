NICICUM NU E BINE: Ludovic Orban S-A ENERVAT pe patronii care și-au modificat terasele

Premierul Ludovic Orban spune că Executivul nu a închis terasele și s-a arătat deranjat de patronii care și-au utilat terasele cu pereți care glisează: „S-au transformat în locuri de petreceri, de chefuri, în care nu se respectă nicio regulă. Nu am închis terasele, dar să fie terase”.

„În cadrul hotărârii de guvern la propunerea CNSU am vrut să definim mai clar ce înseamnă terasă în spațiu deschis și am utilizat definiția din legea privitoare la fumat. Din păcate, foarte multe terase, prin tot felul de amenajări, practic s-au transformat în spații închise. Adică nu exista aerația naturală care este determinată de prezența în spațiu. Și-au tot felul de pereți de diferite materiale, e adevărat glisante, dar atâta timp cât ele sunt glisante dacă le ții tot timpul, funcționează ca un spațiu închis. Deci noi nu am închis terasele, dar să fie terase, în care să se respecte toate regulile care sunt prevăzute în lege”, spune Ludovic Orban.

El precizează că a fost limitat programul de funcționare.

„Din păcate, nu știu în Craiova, dar în București sunt anumite zone - Centrul istoric, Herăstrău, unde terasele pur și simplu s-au transformat în locuri de petreceri, de chefuri, în care se dansează, în care nu se respectă nicio regulă, în care se duce Poliția și e dă o amendă dși ei își văd nestringhețiți de activitatea lor care încalcă regulile privitoare la respectarea normelor de protecție sanitară”, conchide premierul.