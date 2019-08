Nicio zi fara tonomatele nationale: Dan Barna, Klaus Iohannis si Mihai Fifor

Barna Iohannis si Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se pare ca incercarile de consolidare a imaginii politice se inmultesc mai repede ca ciupercile dupa ploaie. Dupa Dan Barna, Klaus Iohannis si Mihai Fifor au iesit pe micile ecrane pentru a-si demonstra revolta fata de un sistem condus de ei. Repetitiile si iesirile nenumarate au la baza o incercare puerila de manipulare a societatii. De ce este nevoie de acest lucru in contextul tragic national? Pentru ca s-a demonstrat de-a lungul timpului ca oamenii sunt mai usor de controlat cand au o stare emotionala instabila. In concluzie, putem spune ca suntem bombardati de aceste trei personaje politice care, in loc sa faca ceva util pentru societatea romaneasca, se joaca de-a papusarii cu noi. ...