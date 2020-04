Niciun caz de infectare cu coronavirus in penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a informat că în sistemul propriu nu sunt înregistrate cazuri de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2. ANP precizează că unităţile subordonate au asigurat, începând cu luna ianuarie, materiale igienico-sanitare necesare igienei individuale a deţinuţilor, precum şi materiale sanitare (măşti, mănuşi, ochelari, combinezoane etc.) şi dezinfectanţi (dezinfectanţi pentru mâini, suprafeţe şi pardoseli), proporţional The post Niciun caz de infectare cu coronavirus în penitenciare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.