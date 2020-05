Niciun caz nou de COVID-19 in Noua Zeelanda, dupa o saptamana de relaxare a restricțiilor

Noua Zeelandă nu a înregistrat niciun caz nou de COVID-19 în ultimele 24 de ore, o premieră după data de 11 martie, au anunţat luni autorităţile sanitare din această ţară, citate de DPA și preluate de Agepres. Pe 29 aprilie Noua Zeelandă şi-a relaxat măsurile stricte de izolare a populaţiei la domiciliu. Ashley Bloomfield, Directorul-General […] The post Niciun caz nou de COVID-19 în Noua Zeelandă, după o săptămână de relaxare a restricțiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.